Киев, 9 сентября, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о намерении отозвать временного поверенного в делах страны в Грузии. Об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ).

ИА Регнум Кадровое цунами, Украина

«Сообщил о внесении представления… о прекращении долгосрочной командировки временного поверенного в Грузии», — говорится в сообщении.

В качестве причины такого решения Сибига указал непонимание временным поверенным в делах Украины реалий дипломатии. На данный момент временно исполняющим обязанности главы дипломатического представительства Украины в Грузии является Михаил Харишин.

Также новый глава внешнеполитического ведомства внёс представление об увольнении заместителя министра иностранных дел Ирины Боровец.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября Верховная рада Украины отправила в отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. На посту главы ведомства его сменил Андрей Сибига. До этого в правительстве произошла серия кадровых перестановок. Так, занимаемые посты покинула вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Также заявления об отставке подали глава минюста Денис Малюська и глава фонда госимущества Виталий Коваль.