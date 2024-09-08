Москва, 8 сентября, 2024, 20:26 — ИА Регнум. В столице завершилось голосование на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Жители столицы голосовали в течение трех дней — с 6 по 8 сентября. Отдать свой голос можно было на избирательных участках во всех районах Москвы и дистанционно на портале mos.ru.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Система электронного голосования работала в штатном режиме. Воспользоваться ею могли совершеннолетние горожане, у которых есть постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на mos.ru. Дистанционное электронное голосование проходило круглосуточно. Цифровые бюллетени выдавались с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября. Электронный формат позволил москвичам сделать выбор в удобное время из любого места без посещения избирательного участка. Зайти на страницу голосования можно было с любого устройства с доступом в интернет: стационарного компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

Москвичи, отдавшие свой голос онлайн или с помощью терминала электронного голосования, стали участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Розыгрыши прошли 7 и 8 сентября. Участники получили городские баллы, которые можно обменять на скидки и товары у партнеров акции, среди которых магазины одежды и обуви, детских и спортивных товаров, а также на билеты в театры, музеи и рестораны. Еще один розыгрыш, последний, состоится утром 9 сентября.

После завершения выборов начинается процедура подсчета голосов. Для подведения итогов электронного голосования сначала соберут ключ расшифрования. Затем начнется процесс подсчета голосов. Его скорость зависит от количества москвичей, принявших участие в голосовании.