Петропавловск-Камчатский, 8 сентября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. В пригороде Петропавловска-Камчатского в посёлке Светлый немецкая овчарка Ирбис спасла хозяина от четырёх медведей, получив при этом серьёзные ранения, передаёт телеканал РЕН ТВ.

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Как рассказала хозяйка пса Татьяна, медведи напали на её мужа вечером 5 сентября. Мужчина отправился выгуливать Ирбиса по центральной улице. В конце прогулки он повернулся и увидел четырёх медведей — двух матёрых и двух помоложе. Медведи направлялись прямо к человеку.

«Видит Ирбис эту всю ситуацию, он бежит в сторону и уводит [медведей]. Все медведи побежали за ним. Он уводит просто медведей от мужа. В это время муж просто успел добежать до соседнего дома и там спрятаться, позвонить мне и сказать, что надо спасать Ирбиса», — рассказала Татьяна.

Женщина села в машину и, забрав мужа из дома, в котором он прятался, поехала искать собаку. Ирбиса они не нашли, а возле их дома увидели медведя, который спокойно разгуливал по улице. Прохожие фотографировли животное.

Позже Ирбис вернулся домой весь израненный. По телу животного струилась кровь. Хозяйка призналась, что на пса было страшно смотреть. У собаки ранена трахея, ухо, много ран на голове. Ирбису оказали помощь в ветеринарной клинике. Состояние пса тяжёлое, он потеряла много крови.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля медведь напал на женщину в Нижнеангарске в Бурятии. Она рыбачила на берегу реки, когда дикий зверь кинулся на неё. Возможно, он хотел отнять у неё рыбу или посчитал, что человек представляет опасность. Женщина погибла. Позже медведя застрелили представители природнадзора.

В середине августа в Баргузинском районе Бурятии двое туристов, спасаясь от медведя, сорвались со скалы. Один мужчина погиб.