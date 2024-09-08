Москва, 8 сентября, 2024, 08:52 — ИА Регнум. В столице стартовал третий день голосования на выборах в Мосгордуму, депутатов восьми муниципальных округов ТиНАО и округа Куркино. Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами, он начался в штатном режиме.

Илья Питалев/РИА Новости

«Ситуаций, которые могли бы оказать влияние на ход голосования, за вторые сутки не зафиксировано, наши видеонаблюдатели всю ночь осуществляли контроль за всеми избирательными участками города», — сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв. Он отметил, что за прошедшую ночь онлайн проголосовали порядка 100 тысяч москвичей.

Москвичам доступны все способы голосования: онлайн и на участках. Голосовать на избирательных участках можно до 20:00 с помощью терминала электронного голосования или бумажным бюллетенем по предварительно оформленной заявке. Голосовать онлайн можно из любой точки страны — достаточно полной учётной записи на портале mos.ru и устройства с выходом в интернет. У тех, кто получит свой бюллетень, будет возможность проголосовать до 20:15, затем система перестанет принимать голоса и начнётся процедура соединения ключа расшифрования результатов электронного голосования.

Как сообщало ранее ИА Регнум, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября. Принять участие в голосовании могут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.