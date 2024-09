Техас, США, 8 сентября, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Американский поэт и композитор, написавший текст саундтрека My Heart Will Go On, прозвучавшего в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник», Уилбур Дженнингс скончался в возрасте 80 лет. Об этом 7 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Дженнингс ушёл из жизни в своём доме в городе Тайлере, американский штат Техас. Как рассказала его сиделка Марта Шеррод, последние несколько лет у поэта и композитора наблюдались серьёзные проблемы со здоровьем.

Уилбур Дженнингс родился 27 июня 1944 года в Техасе, работал преподавателем в местном колледже, а позднее в университете штата Остин. Он сотрудничал с такими исполнителями, как Уитни Хьюстон, Би Би Кинг, Джо Сэмпл, Мэрайя Кэри, Джимми Баффет, Родни Кроуэлл, и многими другими. Песни, автором текста которых был Дженнингс, прозвучали в 325 фильмах и телешоу.

Дженнингс дважды удостаивался премии «Оскар» за саундтреки к фильмам «Титаник» и «Офицер и джентльмен». Кроме того, он обладатель двух премий «Золотой глобус» и четырёх премий «Грэмми». Всего у Дженнингса 25 различных наград.

Песня My Heart Will Go On написана Дженнингсом в соавторстве с Джеймсом Хорнером, она стала заглавным саундтреком к фильму «Титаник», вышедшему на экраны в 1997 году. В фильме песню исполнила канадская певица Селин Дион. Композиция удостоилась премий «Оскар» и «Золотой глобус» (лучшая оригинальная песня) и премии «Грэмми».