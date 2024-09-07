Москва, 7 сентября, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сочи» в серии буллитов обыграл московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сергей Гунеев/РИА Новости

Встреча прошла на арене «Мегаспорт». Основное время и овертайм завершились со счётом 1:1. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Иван Морозов (60-я минута), у гостей отличился Кирилл Рассказов (33-я минута). Автором победного буллита стал Алексей Васильков. Лучший бомбардир и снайпер «Спартака» в прошлом сезоне КХЛ Николай Галдобин на лёд не вышел.

Перед матчем была проведена минута молчания в память о членах ярославского «Локомотива», которые погибли в результате авиакатастрофы 7 сентября 2011 года. На игровую форму хоккеистов нанесли черную ленту в память об этом событии.

Как передавало 6 сентября ИА Регнум, экс-наставник сборной России по хоккею Олег Знарок был включён в тренерский штаб «Филадельфии Флайерз». 61-летний специалист занял должность консультанта по развитию игроков из Европы и скаутингу.