Пассажирский самолёт едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне
Грозный, 7 сентября, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт компании Utair, летевший из Турции в Чечню, 7 сентября едва не приземлился на недостроенную взлётно-посадочную полосу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По его информации, когда борт приземлялся в Грозном, пилоты направили его на недостроенную закрытую полосу, где работала строительная техника. Самолёт уже почти коснулся земли, когда экипаж заметил неладное и начал поднимать борт.
Со второй попытки приземление прошло в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.
Как передавало ИА Регнум, 24 августа самолёт Ан-2 с 11 человеками на борту вынужденно приземлился в Якутии, не долетев несколько километров до аэродрома в посёлке Солнечном. На борту, кроме троих членов экипажа, были музыканты группы «Монако Джем». Никто не пострадал.
3 сентября под Иркутском совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-171, выполнявший санитарный рейс. В авиапроисшествии пострадали два человека.