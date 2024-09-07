Москва, 7 сентября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Около 2,5 млн москвичей проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Об этом сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

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«Большая часть из них проголосовали онлайн (почти 2,2 млн человек), на участках с помощью терминалов электронного голосования свой выбор сделали более 180 тысяч горожан, бумажные бюллетени предпочли более 80 тысяч жителей столицы», — отметила она.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв сообщил о корректной работе системы электронного голосования. По его словам, система подвергалась атакам, однако это не нарушило ее работу.

«Московская система электронного голосования с начала выборов успешно отразила 180 DDoS-атак с более чем 2,5 тысячи IP-адресов», — сказал Ковалев, подчеркнув, что ни одна из атак не повлияла на работу системы, никак не сказалась на ходе голосования. По его словам, все компоненты работают корректно, запись голосов в блокчейн не прерывалась ни на секунду.

Он также напомнил, что москвичам доступны все способы голосования — онлайн и на избирательных участках. Так, проголосовать онлайн можно из любой точки России в любое удобное время: для этого достаточно полной учётной записи на портале mos.ru и устройства с выходом в интернет. На участках горожане могут проголосовать с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем. Для голосования «бумагой» необходимо было заранее подавать заявку. Если это не было сделано по уважительной причине, председатель участковой избирательной комиссии вправе принять решение о его выдаче избирателю.

«На всех избирательных участках находятся наши наблюдатели, кроме того, видеонаблюдатели круглосуточно контролируют ситуацию на участках из штаба», — подчеркнул Ковалёв. Он добавил, что в случае возникновения каких-то ситуаций на участки выезжает группа мобильного реагирования и разбирает каждый кейс: насколько он оказал влияние на ход голосования. «Пока именно таких случаев, которые могли бы как-то изменить ход выборов, не зафиксировано, всё проходит в штатном режиме», — отметил Ковалёв.

Как сообщало ранее ИА Регнум, депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября 2024 года. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.