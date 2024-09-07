Киев, 7 сентября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В ряде областей Украины 7 сентября вновь объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной опасности звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Согласно данным ресурса, тревогу здесь объявили в 14:40 мск.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ утром 7 сентября сообщили о ночных взрывах в Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областях, а также в Киеве. В украинской столице около 01:30 и 03:00 по местному времени (совпадает с мск) на фоне воздушной тревоги прозвучало две серии взрывов. По данным украинского телеканала «Общественное», система противовоздушной обороны сработала и в Киевской области.

Утром 7 сентября в Днепропетровской области действовал режим воздушной тревоги. Глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в районе села Купянск-Узловой и о повреждении, которое получил объект на крупном железнодорожном узле.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.