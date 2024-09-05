Махачкала, 5 сентября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. В Махачкале состоялась церемония открытия II Международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев». Телеканал RT проводит фестиваль совместно с правительством Дагестана в годовщину 25-летия разгрома международных бандформирований на территории региона. Часть программы посвящена военным событиям 1999 года.

RT.ru Афиша фестиваля

«Для нас символично, что фестиваль проходит в канун 25-летия разгрома международных бандформирований», — сказал заместитель председателя правительства республики Муслим Телякавов. По его словам, события сегодняшнего дня и события 1999 года на фестивале исторически связаны через преемственность поколений. «И, если бы не было героев этих 25 лет назад, наверное, не было бы и сегодняшних героев сейчас», — подчеркнул Телякавов.

«Я не знаю, что сейчас может быть нужнее и важнее, чем вот такие фестивали и просмотры таких фильмов на больших экранах, в телеэфире, в сети «Интернет», где угодно. Сейчас надо показывать эти фильмы, чтобы люди знали своих героев в лицо», — заявила генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

На церемонии открытия зрители услышали хиты легендарной рок-группы «СерьГа» и любимые песни в исполнении местных коллективов. Для гостей фестиваля также выступила пятилетняя Яна Полуэктова. Она приехала спеть песню «Дорогие мои пацаны» из Кизляра.

После концертной программы состоялась премьера военкора, автора RT Documentary Руслана Гусарова и главного режиссёра RT Documentary Артёма Сомова «Будем жить!». В центре сюжета киноленты три полные драматизма и любви к жизни истории: ополченца, мобилизованного и гражданского. Все они получили тяжёлые ранения, но выжили и не сломались. После показа создатели картины и её герои обсудили со зрителями увиденное.

Муслим Телякавов зачитал приветственное письмо гостям фестиваля от главы республики Сергея Меликова. Также в зале были министр культуры Зарема Бутаева, министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, заместитель руководителя администрации президента Республики Южная Осетия Алан Тибилов.

Среди почётных гостей мероприятия — участники боевых событий 1999 года в Дагестане и бойцы СВО. «Бойцы с таким воодушевлением смотрят, ждут этих фильмов, потому что так или иначе вы охватили очень много бойцов, очень много судеб, очень много ребят», — поделился командир 1-го батальона 87-го стрелкового полка интербригады «Пятнашка» Алиас Авидзба с позывным Горец. Он рассказал, что их семьи, их родители очень тепло относятся к этому проекту. «Моя искренняя человеческая вам благодарность. Это дорогого стоит, потому что это не просто документальные фильмы, это фиксация истории, это документ», — сказал боец.

Кинофестиваль продлится еще два дня, в течение которых состоятся премьеры, показы лучших фильмов из Донбасса последних лет и ленты, рассказывающие о роковых событиях 1999 года. Гостей также ждут круглые столы, панельные дискуссии, встречи со звёздами, бойцами, военкорами, авторами и героями документальных лент. Среди них всемирно известные пранкеры Вован и Лексус, телеведущий Павел Астахов, документалисты, работающие в самом пекле сражений.