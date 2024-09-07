Москва, 7 сентября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. В российской столице подвели итоги первого розыгрыша акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов», приуроченной к выборам депутатов. Победителями стали 1 133 250 человек, из них 1 122 000 в основном розыгрыше и 11 250 — в дополнительном.

Официальный портал мэра и правительства Москвы

В основном розыгрыше участвовали горожане, которые 6 сентября проголосовали онлайн на mos.ru или при помощи специальных терминалов на избирательных участках с полной или стандартной учётной записью на mos.ru. Они выиграли одну, три или пять тысяч призовых баллов. Призовые баллы можно обменять на покупки у партнёров акции, в том числе на оплату чеков в кафе, ресторанах, магазинах и торговых сетях, а также билетов в музеи и театры. Один балл равен одному рублю.

Розыгрыши дополнительных призов проводят в категориях «Путешествия и культура», «Техника для дома» и «Спорт». Участники могут получить скидку 15 тысяч баллов на покупку товаров и услуг партнёров акции в указанных категориях. Зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов можно до 8 сентября.

Некоторые категории горожан получат гарантированно тысячу призовых баллов, если не победят в основном розыгрыше. Такие призы предусмотрены для тех, кто впервые участвует в онлайн-выборах, и для москвичей старше 60 лет, выбравших формат голосования онлайн на mos.ru. Если человеку больше 60 лет и он в первый раз принимает участие в электронном голосовании, баллы не суммируются.

Победителям разошлют СМС-сообщения с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше или иное уведомление, предусмотренное порядком проведения акции. Чтобы получить приз, необходимо до 30 сентября активировать специальный код на сайте программы. Только после этого призовые баллы можно будет обменять на скидки у партнёров акции. Промокод действителен до 15 декабря включительно.

Как ранее сообщало ИА Regnum, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября 2024 года. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе нынешней кампании.