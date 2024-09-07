Москва, 7 сентября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве. Он зарегистрировался в системе электронного голосования заранее и заполнил бюллетень с компьютера.

kremlin.ru

У глав субъектов и депутатов, которых в эти дни выбирают жители России, огромная ответственность, отметил Мишустин. По его словам, они представляют интересы людей на местах и должны знать обо всём, что волнует граждан. Кроме того, обязанность избранных в органы власти — руководствоваться в своей работе приоритетами, о которых всегда говорит РФ президент, — улучшение качества жизни и благосостояния людей, создание условий, чтобы страна оставалась сильной и процветающей.

Глава российского правительства подчеркнул важность участия граждан страны в голосовании на региональных и муниципальных выборах. «Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение — ради настоящего и будущего России», — заявил Михаил Мишустин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября 2024 года. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.