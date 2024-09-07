Екатеринбург, 7 сентября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля «Джили» потеряла управление и врезалась в дорожное ограждение на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Камышловском районе Свердловской области. В результате ДТП водитель погибла на месте, ещё трое пассажиров пострадали, сообщила 7 сентября пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Telegram/ГИБДД Свердловской области

«Трагедия произошла 7 сентября в 01:54 на 141-м км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 74-летняя женщина, управляя автомобилем «Джили», двигаясь со стороны города Ирбита в направлении города Асбеста по автодороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда, выезжая на федеральную трассу, выбрала небезопасную скорость и потеряла контроль над управлением машины.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель погибла до приезда медиков, ещё троих пассажиров госпитализировали в больницу города Камышлова с травмами различной степени тяжести.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля «Джили» — уроженка Асбеста, имеет стаж вождения 38 лет, к административной ответственности в 2024 году не привлекалась. Пассажиры, которые находились на задних сиденьях, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября внедорожник Gelandewagen упал в строящийся подземный переход в центре Москвы. ДТП произошло на Шелепихинском шоссе у комплекса «Москва-Сити». После аварии водитель скрылся с места происшествия. В аварии никто не пострадал.

Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Северной Осетии 6 сентября. Авария произошла на 64-м км автодороги Моздок — Чермен — Владикавказ.