Москва, 7 сентября, 2024, 08:50 — ИА Регнум. В столице начался второй день голосования на выборах в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино. Все избирательные участки открылись в 8 утра, а электронное голосование работало всю ночь.

Москва

«Все избирательные участки открылись вовремя, на каждом находятся наши наблюдатели. Кроме того, продолжается видеонаблюдение, которое ведётся из штаба в круглосуточном режиме, происшествий на текущий момент не зафиксировано. Всё работает штатно, система успешно выдерживает все нагрузки. С начала дистанционного электронного голосования заблокированы 152 компьютерные атаки, в которых наблюдались подозрения на вредноносную активность с более чем 1,9 тыс. IP-адресов», — сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

По его словам, за ночь в онлайн-голосовании приняли участие около 150 тысяч человек.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Александр Асафов напомнил, что горожанам доступны все способы голосования. Для онлайн-голосования по прямой ссылке достаточно иметь полную учётную запись на портале mos.ru — именно она дает доступ к электронному бюллетеню. Сделать свой выбор можно с мобильного устройства, планшета или компьютера, подключенного к интернету, из любой точки России. На избирательных участках голосуют с помощью терминала электронного голосования вне зависимости от места постоянной регистрации. Проголосовать «бумагой» можно только по месту постоянной регистрации и ранее поданной заявке.

Как сообщало ранее ИА Регнум, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября 2024 года. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.