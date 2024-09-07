Под Воронежем после падения БПЛА объявлен режим ЧС — 926-й день СВО
Губернатор Гусев: под Воронежем после падения БПЛА объявлен режим ЧС — 926-й день СВО
Наступивший, 926-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием из Острогожского района Воронежской области, где объявлен режим ЧС и ведётся эвакуация жителей одного населённого пункта после падения обломков дрона и последовавшей детонации взрывоопасных предметов, сообщил в Telegram-канале 7 сентября губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации», — заявил глава Воронежской области.
По его словам, для граждан развёрнуты пункты временного размещения, предоставлены автобусы.
Ранее Александр Гусев информировал, что о начале и порядке проведения эвакуационных действий жителей ближайшего к пожару села оповестят сотрудники оперативных служб, и напоминал о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с места произошедшего, особенно с привязкой к местности.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.