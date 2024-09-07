Наступивший, 926-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием из Острогожского района Воронежской области, где объявлен режим ЧС и ведётся эвакуация жителей одного населённого пункта после падения обломков дрона и последовавшей детонации взрывоопасных предметов, сообщил в Telegram-канале 7 сентября губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации», — заявил глава Воронежской области.

По его словам, для граждан развёрнуты пункты временного размещения, предоставлены автобусы.

Ранее Александр Гусев информировал, что о начале и порядке проведения эвакуационных действий жителей ближайшего к пожару села оповестят сотрудники оперативных служб, и напоминал о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с места произошедшего, особенно с привязкой к местности.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.