Улан-Удэ, 7 сентября, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поприветствовал и поздравил гостей и участников праздничных мероприятий, посвящённых 260-летию учреждения института глав буддистов стран Пандито Хамбо ламы. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Телеграмму президента России на церемонии открытия статуи императрицы Екатерине II и Первого Пандито Хамбо ламы России Дамбы Даржи Заяева в Иволгинском дацане зачитал Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев.

«Учреждение поста Пандито Хамбо ламы во многом определило становление и развитие буддизма как одной из традиционных религий нашей страны», — отметил глава государства.

Также Владимир Путин выразил уверенность, что соборный храм Цогчен дуган и памятник «Церемония признания буддизма в России», открытие которых состоялось в рамках праздничных мероприятий, станут признанным центром религиозной и духовной жизни буддистов не только России, но и других стран.

«Уверен, что новая обитель и скульптурная композиция… станут яркой достопримечательностью и подлинным украшением Бурятии», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в период с 12 по 14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито Хамбо ламы прошёл II Международный буддийский форум, в котором приняли участие представители буддийских, научных и общественных российских организаций. Также к мероприятию присоединились 15 стран, в которых распространён буддизм.