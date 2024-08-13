В России появится буддийская энциклопедия
В России появится буддийская энциклопедия, в неё войдут более 50 тыс. статей
Улан-Удэ, 13 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. В России создадут буддийскую энциклопедию, которая будет содержать более 50 тыс. статей, сообщил президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.
По словам Маслова, на издание буддийской энциклопедии уйдёт не менее шести лет.
«Мы создаём большую энциклопедию, куда войдут, скорее всего, более 50 тыс. различных глосс — словарных статей, — и эта работа будет на протяжении более чем шести лет», — сказал он на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ.
Ранее президент фонда сообщил, что в России ведётся работа над созданием буддийской энциклопедии, в которой будут представлены известные деятели, принявшие участие в развитие буддизма. Также в ней будут сопоставляться различные культурные подходы, понятия и позиции.
II Международный буддийский форум проходит с 12 по 14 августа в Улан-Удэ. Его проводят накануне празднования 260-летия образования института Пандито Хамбо-лам — глав буддийских сообществ в РФ.
Среди участников форума — представители буддийских, научных и общественных российских организаций. Также к мероприятию присоединились 15 иностранных стран, в которых распространён буддизм.