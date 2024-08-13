Улан-Удэ, 13 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. В России создадут буддийскую энциклопедию, которая будет содержать более 50 тыс. статей, сообщил президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

TASS /usage worldwide

По словам Маслова, на издание буддийской энциклопедии уйдёт не менее шести лет.

«Мы создаём большую энциклопедию, куда войдут, скорее всего, более 50 тыс. различных глосс — словарных статей, — и эта работа будет на протяжении более чем шести лет», — сказал он на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ.

Ранее президент фонда сообщил, что в России ведётся работа над созданием буддийской энциклопедии, в которой будут представлены известные деятели, принявшие участие в развитие буддизма. Также в ней будут сопоставляться различные культурные подходы, понятия и позиции.

II Международный буддийский форум проходит с 12 по 14 августа в Улан-Удэ. Его проводят накануне празднования 260-летия образования института Пандито Хамбо-лам — глав буддийских сообществ в РФ.

Среди участников форума — представители буддийских, научных и общественных российских организаций. Также к мероприятию присоединились 15 иностранных стран, в которых распространён буддизм.