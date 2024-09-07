Александрия, Египет, 7 сентября, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Школьники из России стали победителями на 36-й Международной олимпиаде по информатике в Египте, в которой приняли участие дети из 94 стран мира. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба правительства России.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Урок информатики

36-я Международная олимпиада по информатике состоялась в Александрии, российские учащиеся стали обладателями четырёх золотых медалей.

«От всей души поздравляю наши юные таланты с победой на Международной олимпиаде по информатике. Четыре золота — это впечатляющий результат, который говорит о ваших исключительных способностях и усердии. Желаю вам дальнейших успехов и высоких достижений на пути к технологическому лидерству России», — поздравил победителей олимпиады вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Победителями олимпиады стали ученик лицея-интерната №2 из Казани Гимран Абдуллин, ученики московской школы №2086 Иван Пискарёв и школы №57 Пётр Лосев, а также ученица московской школы №57 Дарья Грекова. При этом Абдуллин и Пискарёв уже становились обладателями золотых медалей на Международной олимпиаде по информатике в 2023 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что московские школьники стали обладателями четырёх медалей на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Золото завоевали Лада Горева, Надежда Кузнецова и Вера Красноперова. Серебро получил Захар Дегтеренко. Россия впервые участвовала в интеллектуальном состязании, которое прошло в Узбекистане. Свои знания продемонстрировали школьники из стран ШОС и БРИКС. Россию представляли восемь участников, четверо из которых — москвичи.