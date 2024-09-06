Москва, 6 сентября, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Более 1,8 млн человек проголосовали в первый день голосования на выборах депутатов Мосгордумы, восьми муниципальных округов ТиНАО и Куркино. Итоги первого дня подвели в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«На данный момент уже проголосовали более 1,8 млн человек, большая часть из них предпочла онлайн-голосование — это более 1,65 млн человек», — заявила председатель Московской городской избирательной комиссия Ольга Кириллова.

Также почти 110 тысяч человек отдали голоса на участках с помощью электронных терминалов, около 60 тысяч человек проголосовали с помощью бумажных бюллетеней. Кириллова отметила, что ситуаций, повлиявших на ход голосования, не зафиксировано.

В свою очередь, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко отметил, что и онлайн-голосование осуществляется в штатном режиме. При этом понаблюдать за ходом электронного голосования может любой желающий.

«Данные доступны по ссылке. С помощью обзервера каждый желающий может убедиться, что голосование идёт непрерывно, все голоса исправно записываются в блокчейн. Более «продвинутые» пользователи могут скачать Dump — фрагмент базы данных блокчейна, фиксирующий информацию обо всех транзакциях, в том числе DDOS-атаках», — подчеркнул он. Сегодня московская система электронного голосования успешно отразила 120 таких атак.

«В нашем Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве есть много возможностей для наблюдения, в том числе за электронным голосованием: на экран выведен специальный сервис, есть нода наблюдателя и стоят порядка 100 принтеров, которые печатают «бумажный» след записи электронных голосов в блокчейн. Наблюдение также ведётся на всех избирательных участках — 12 680 наблюдателей осуществляют его в эту избирательную кампанию», — отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв. Он добавил, что первый день голосования прошел в штатном режиме.

Заместитель руководителя штаба Александр Асафов отметил высокий интерес к голосованию среди москвичей, в том числе к онлайн-формату.

«Электронное голосование уже много лет дает возможность гражданам с легкостью высказывать свое мнение на выборах всех уровней. Мы видим, что москвичи проявляют большой интерес к будущему города и сильную гражданскую позицию на выборах всех уровней», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА Регнум, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.