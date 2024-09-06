Москва, 6 сентября, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Первый розыгрыш призов акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» состоится 7 сентября. В нем примут участие жители столицы, которые выбрали электронный формат голосования на выборах депутатов Мосгордумы. Призы разыграют среди избирателей, которые воспользовались электронным терминалом на избирательном участке или специальной страницей до 20:00 6 сентября.

mos.ru «Миллион призов»

Участники основного розыгрыша могут претендовать на одну, три или пять тысяч призовых баллов. Всего пройдет три розыгрыша 7, 8 и 9 сентября. Узнать результаты можно будет на странице акции.

Участники онлайн-голосования могут также до 8 сентября зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов, в числе которых скидки в размере 15 тысяч баллов на приобретение промокода любого из партнеров акции в категориях «Путешествия и культура», «Техника для дома» или «Спорт».

Гарантированные призы получат те, кто голосует онлайн впервые и не победил в основном розыгрыше, а также горожане старше 60 лет, которые голосовали онлайн, но не стали победителями основного розыгрыша. Им начислят по тысяче призовых баллов. Гарантированный приз можно получить только один раз.

Победителям поступит СМС или иное уведомление с уникальным кодом участника, который необходимо активировать до 30 сентября на сайте программы. Призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, билеты в столичные музеи и театры, а также направить на благотворительность.

Как сообщало ранее ИА Регнум, депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.