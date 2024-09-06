Москва, 6 сентября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Международный экологический диктант «Экотолк» пройдет в онлайн− и офлайн-форматах с 11 по 18 сентября. В прошлом году экологический диктант собрал более 3 млн участников в России и странах зарубежья, а в этом году «ЭкоТолк» планирует вовлечь более 4 млн человек. Партнерами мероприятия выступят Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и экологическое движение «ДОМ».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Большая офлайн-встреча участников экодиктанта пройдет 11 сентября в Москве в Геологическом музее им В. И. Вернадского. Представители министерств, Госдумы, общественные деятели, ученые, деятели культуры и спорта примут участие в «ЭкоТолке» вместе со студентами.

Девиз акции в этом году — «Мир от полюса до полюса». Вопросы диктанта затронут основные цели устойчивого развития: улучшение качества жизни людей благодаря созданию системы рециклинга в России, развитие арктических территорий, повышение экологического сознания и популяризация профессии эколога.

Принять участие в экологическом диктанте может каждый вне зависимости от места жительства по предварительной регистрации. Личный кабинет диктанта доступен на трех языках: русском, английском и китайском, рассказала амбассадор проекта Елена Коренева, глава экологического движения «ДОМ».

Свои площадки для очного проведения диктанта уже предоставил ряд образовательных учреждений из всех регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, из таких стран, как Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне, Египет, Китай, Ливан и Катар. О намерении приобщить своих сотрудников к экологическому просвещению заявили Росморпорт и центральное конструкторское бюро «Айсберг».

Кроме того, «ЭкоТолк» традиционно состоится на нескольких необычных площадках: на атомных ледоколах, в Кисловодском национальном парке, в поездах «Сапсан» и «Ласточка», в Арктике и Антарктиде и даже на орбите.