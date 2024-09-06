Москва, 6 сентября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про утреннюю уральскую сирену, чертовщину в метро и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Пресс-служба Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Тыквы Трампа и Клинтон

Центральный федеральный округ

Потрясающая кража случилась в Москве: сотрудник метро обокрал девицу легкого поведения и купил себе сразу восемь проездных «Тройка»! «Осторожно, Москва» пишет, что мужчина приехал на свидание с девушкой, которая оказывала интимные услуги, но не сошелся в цене. Девушка уехала, а затем ей стали приходить эсэмэски о списании денег с карты. Оказалось, мужчина ухитрился стащить у нее банковские карты. Кроме «Троек», он закупился продуктами. Его уже задержали.

Криминальная экзотика произошла и в Белгороде. Мужчина возвращался вечером домой и вдруг вспомнил, что ему некогда не понравилась шаурма в одном из ларьков. Решил отомстить, благо был пьяный. Забрался в ларек и вынес оттуда 122 пачки мороженого, 22 бутылки газировки, четыре картофелины, банку сметаны и нашинкованную капусту. До дома не донес: выбросил. За порыв мести белгородец может сесть за решетку лет на пять, удивляется «Белгородский канал».

В стране продолжается кабачковый бум: кабачки уже повсюду. «Орлиный взор» нашел удивительное их применение: в Орловской области догадались кабачками заделать яму на дороге. «Кабачки спасут мир, ими еще можно беспилотники сбивать», — комментируют местные.

А в Рязанской области устроили «тыквенный батл». Жители стараются вырастить тыкву как можно больших размеров. Хвастают гигантами килограммов по восемьдесят, но всем им далеко до рекорда: в Касимове созрела тыква весом в пятьсот килограммов! «Что ж, в золушках нехватки нет, осталось дождаться фею, которая превратит рязанские тыквы в кареты», — иронизирует «Рязанская сплетница».

Северо-Западный федеральный округ

Из Санкт-Петербурга опять пришла история про чехарду, связанную со сменой пола. Некая женщина недавно родила ребенка и ушла в декрет. По словам канала «Питерач», в декрете поменяла пол и стала мужчиной. За это время фирма, где работала молодая то ли мама, то ли папа, ликвидировалась. Теперь бывшая женщина, а ныне «молодой отец», пытается через суд доказать, что работал в ликвидированной конторе.

«Новости Санкт-Петербурга и области» передают, что на сельском кладбище в Ленобласти мужчина раскопал могилу матери, которую похоронили три года назад, а затем ушел восвояси. Свой поступок он объяснил тем, что хотел перенести останки матери в новый гроб, но ему не хватило сил. Пришлось оставить тело в старом гробу, да и закопать могилу обратно тоже сил не хватило.

В Петрозаводске на пляже стал тонуть мужчина. Ему на помощь кинулись две девушки, а мужчины тем временем сидели на берегу и наблюдали. Девушки вытащили мужчину из воды и пытались реанимировать, пока ждали скорую. Тонувшего спасли. «Карелия — территория победившего феминизма. Девушкам желаем великого вселенского счастья. Мужчинам — эволюционировать», — комментирует «Страновед».

Приволжский федеральный округ

Пока в Рязани выращивают тыквы, в Пермском крае школьник вырастил рекордный огурец. Он уже самый большой в России — 70 сантиметров. «Новости Перми и края» пишет, что восьмилетний садовод не намерен останавливаться и хочет с помощью огурца побить еще и мировой рекорд: 91,7 сантиметра.

«Сурский край» шутит, что город Заречный в Пензенском крае стал самым большим контактным зоопарком под открытым небом: сюда регулярно приходят невозмутимые лоси. «Как известно, у животных можно многому научиться. Только посмотрите, как этот самый спокойный в мире лось реагирует на двух агрессивных собак. Он понял жизнь и никуда не спешит, не обращает внимания на недоброжелателей».

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону из многоквартирного долгостроя внезапно вынесли все ванны и унитазы, сложив их возле подъезда. Почему — нет ответа. «Непонятно, зачем было выкидывать новые ванны, унитазы и печки — ведь после сдачи этого дома в нем никто не жил!» — удивляются «Новости-на-Дону».

Северо-Кавказский федеральный округ

350 тысяч рублей стащил мужчина, которого пригласили быть понятым во время обыска квартиры в Каспийске. «Тут Кавказ» узнал, что гражданин тайком заглянул в шкатулку на комоде и забрал деньги. Владелица квартиры заметила пропажу и обратилась в правоохранительные органы. Понятой оштрафован, деньги он вернул, хотя и не все — многое успел потратить.

Уральский федеральный округ

«Чертовщина какая-то происходит в метро Екатеринбурга. За неделю под колеса одного и того же поезда с номером 2856 упали два пассажира», — рассказывает «Бажовский сказ». Теперь в городе обсуждают «поезд-убийцу». Учитывая невеликий размер городского метро, пассажиры будут встречать этот поезд часто.

Жителей поселка Камбулат в Челябинской области сильно раздражает сирена, которую вторую неделю включают каждый день в семь утра, не исключая выходных. «Скоро наши мужики сезон охоты откроют и ненароком расстреляют эти оповещатели», — ругаются жители. «Новости Челябинска» узнали, что в МЧС открестились от сирены, а в муниципалитете уверили, что никто на сирену не жалуется.

Сибирский федеральный округ

Самый рассеянный таксист живет в Томске. «Томск 1604» узнал, что водитель приехал к ТЦ, пассажирка поставила сумку в салон, обошла машину, чтобы сесть, но такси вдруг тронулось и уехало. Девушке с трудом получилось дозвониться до водителя. И он очень удивился, что в машине нет пассажирки…

В Кузбассе проверка таксистов дала интересные результаты. У некоторых не было лицензии, а у одного вообще не оказалось водительских прав! Его оштрафовали, а машину забрали на штрафстоянку, передает «Кузнецкое кайло».

«Узник Абакана» сообщил финал истории «потрошителя», который в полуголом виде весной бегал по Абакану с топором и ножом. Каких только историй не сочинили про него, а число «жертв» «потрошителя», согласно молве, росло с каждой минутой. Как оказалось, мужчина никого не убил, но за избиения суд отправил его в колонию на шесть с половиной лет.

Дальневосточный федеральный округ

Трюфели готовят к десантированию в Иркутск. Инновационную технологию, которая поможет трюфелям справиться с суровым сибирским климатом, разрабатывают в местном университете. «Наш Иркутск» узнал, что трюфели планируется выращивать на соснах.

У магаданских школьников учебный год начался с отдыха. Им разрешили пропустить первый день из-за погоды: на регион обрушились шторм, ливень и ураганный ветер. «Никаких занятий. Школьники одобряют», — шутит «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 13 сентября.