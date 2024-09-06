Москва, 6 сентября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. «Русское радио» отметило свое 29-летие 5 сентября в ресторане Shore House в Москве. Поздравить радиостанцию собрались друзья и партнеры и звезды российского шоу-бизнеса.

«Русское радио» «Русское радио» отметило день рождения

На сцену вышли Лариса Долина, Сергей Лазарев, Мот, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков и другие артисты. Также в числе звездных гостей на площадке появились Елена Север, Слава, Юрий и Владимир Киселевы, Akmal и другие. Артисты желали радиостанции увлекательных эфиров, преданных слушателей и новых ярких страниц истории.

«Русское радио» всегда звучит у меня в машине», — рассказала Елена Север. Она добавила, что за 29 лет радиостанция смогла найти свою аудиторию, и эта аудитория огромная. «Мы рады, что у нас очень разносторонняя аудитория и разные артисты. Это сложно, удержать такой баланс, но нам это удается», — отметила Елена Север. В день празднования дня рождения «Русского радио» певица выпустила новую композицию «Любовь в зоне риска», которую уже можно услышать в эфире радиостанции и на всех цифровых ресурсах.

«Хочу пожелать, чтобы «Русское радио» было всегда в эфире, чтобы армия поклонников прибавлялась с каждой секундой, чтобы звучали хорошие песни, которые будут любить и радиослушатели, и те, кто работают на «Русском радио», — поздравила радиостанцию Лариса Долина.

Поздравил радиостанцию и Митя Фомин, который пожелал, чтобы этот рупор страны всегда был громким и всегда приносил только хорошие новости, хороший прогноз погоды. «Пускай все будет только хорошо, и пускай хорошие артисты приносят свои хорошие песни. В том числе и я», — также сказал он.