Астана, 6 сентября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. В Казахстане ввели уголовную ответственность за вебкам. Об этом в пятницу, 6 сентября, пишет Tengrinews.

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Согласно информации издания, в Уголовный кодекс государства для описания вебкам-деятельности внедряется новое понятие — «иные услуги сексуального характера». Соответствующие поправки были приняты к закону «О противодействии торговле людьми».

«Под иными услугами сексуального характера понимается совершение с целью получения дохода или выгод имущественного характера действий, направленных на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица, в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством сетей телекоммуникаций, в том числе интернета», — гласит новое примечание в Уголовном кодексе.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, запрещающий вебкам-индустрию. Однопалатный парламент Киргизии — Жогорку Кенеш — принял закон 26 июня 2024 года. Документ внёс на рассмотрение парламента депутат Нурланбек Азыгалиев.

Ранее Азыгалиев призвал бороться с «проституцией через интернет» и заявил, что эта проблема приняла широкий размах в Киргизии и других странах. Депутат отмечал, что молодые девушки идут в вебкам-модели ради лёгкого заработка, а затем зачастую становятся заложницами своих же действий.

Тем временем на Украине главе киевского режима Владимиру Зеленскому активисты предложили легализовать производство эротического и порнографического контента. Соответствующая петиция набрала на портале электронных петиций более 25 тыс. подписей и, согласно украинскому законодательству, должна быть рассмотрена главой Украины.

Активисты указали на преследование полицией вебкам-моделей, работающих на платформе Onlyfans, и на отток «специалистов», которые могли бы развить на Украине такую перспективную отрасль.