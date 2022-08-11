Киев, 11 августа, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Петиция о легализации эротического и порнографического контента на Украине набрала более 25 тыс. подписей и, согласно украинскому законодательству, будет рассмотрена президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 10 августа свидетельствуют данные на портале электронных петиций.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как указано в пояснении, по мнению авторов петиции, запрета на порнографическую деятельность не существует в большинстве развитых стран мира, а на Украине закон о запрете подобной деятельности принимался с международными пометками о нарушении свободы слова.

Активисты указывают на якобы бессмысленность закона о запрете порнодеятельности, так как все, кто хочет снимать или сниматься в порно, просто уедут в другие страны, где такая деятельность разрешена, и будут поднимать этим странам экономику. Исходя из этого авторы петиции отмечают, что запрет порноиндустрии вредит экономике Украины и нарушает права человека в стране. В частности, активисты указали на преследование полицией вебкам-моделей и отток специалистов, которые могли бы развить на Украине такую перспективную отрасль.

Также авторы петиции назвали суды за нарушение закона о запрете порнографической деятельности «Средневековьем», а сам запрет провоцирующим коррупцию и отталкивающим иностранных туристов.

Активисты утверждают, что запрет на производство порнографической продукции является вредным, неэффективным, так как он увеличивает нагрузку на правоохранительные органы и развивает коррупцию. К тому же суды за нарушение имеющегося закона о запрете напоминают Средневековье, которое отпугивает иностранцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов и однополых браков. Такая инициатива была выдвинута активистами в петиции и набрала более 28 тыс. голосов.