Москва, 11 сентября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В этом учебном году в российских колледжах и техникумах открылось ещё 150 новых образовательных кластеров федерального проекта «Профессионалитет». Всего по всей стране работает 370 таких кластеров: благодаря новым современным пространствам для обучения и программам, выстроенным под актуальные нужды экономики, средние учебные заведения стали популярным местом для старта карьеры. Теперь студенты не только могут зарабатывать уже во время обучения и приобретать необходимые навыки, но и рассчитывать на трудоустройство с хорошим окладом.

Telegram/«Профессионалитет»

Обучение в коллежах «Профессионалитета» ведётся по 24 приоритетным отраслям — от машиностроения и атомной отрасли до индустрии робототехники. И с каждым годом количество специальностей, как и число абитуриентов, растёт.

«С каждым годом растет интерес к среднему профессиональному образованию, и 60% выпускников девятых классов делают выбор в пользу учебы в колледжах», — подчеркнул заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Например, в Оренбургской области действует уже 14 кластеров, куда вошли более 20 стратегических предприятий региона. В получении квалифицированных кадров заинтересованы крупнейшие предприятия, в том числе дочерние компании «Роснефти», местный филиал «Газпромбанка» и другие.

Пять новых кластеров в Оренбургской области открылись в этом учебном году. Два из них предназначены для топливно-энергетической отрасли и действуют на базе Бугурусланского нефтяного колледжа и Ташлинского политехнического техникума. Специальностям в отрасли туризма и сферы услуг студенты будут обучаться в Колледже сервиса в Оренбурге и в Торгово-технологическом техникуме в Орске. Кластер для отрасли клинической и профилактической медицины открыт на базе Оренбургского областного медицинского колледжа.

«Проект вносит системные изменения в среднее профессиональное образование. В образовательных организациях, вошедших в кластеры федерального проекта, мы проводим капитальный ремонт, закупаем современное оборудование, в том числе с учетом специфики наших предприятий-партнеров. Чтобы молодые специалисты после завершения учебы приходили на предприятие работать на знакомом оборудовании», — отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Telegram/«Профессионалитет»

Образовательный кластер «Туризм и сфера услуг» открылся на базе Горловского колледжа технологий и сервиса в ДНР.

«Для активного социально-экономического развития республики как нового субъекта России нам необходимы рабочие кадры, готовые внести вклад в будущее региона. Процесс подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена под современные запросы и требования рынка труда ДНР требует новых подходов в образовании. Федеральный проект «Профессионалитет» — это один из способов решения данной проблемы», — отметила директор Горловского колледжа технологий и сервиса Виктория Гаваза.

А в Магаданском политехническом техникуме с нового учебного года стартовала программа обучения в рамках образовательного кластера «Горнодобывающая отрасль».

«Наши выпускники, приходя на производство, не будут переподготавливаться, либо получать ещё какие-то дополнительные компетенции, потому что мы недодали их во время обучения. Основная суть в том, что занятия будут происходить на новых производственных площадках и на мощностях предприятий, где наши студенты будут проходить производственную практику», — говорит директор Магаданского политехнического техникума Руслан Федорчук.

Впрочем, для студентов важно не только само обучение, но и обмен лучшими практиками и развитие компетенций. Для этого в России было создано Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству, которое включает в себя чемпионат «Профессионалы», чемпионат высоких технологий, Всероссийский конкурс «Мастер года» и национальный чемпионат «Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, ребята могут стать амбассадорами «Профессионалитета» и принимать активное участие в общероссийских мероприятиях, разрабатывать креативные идеи и медиаконтент. Так, на базе колледжей создаются молодежные медиацентры, в которых студенты развивают творческие проекты разных форматов.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в 2022 году и стал логическим продолжением системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования, которая с 2019 года ведётся по нацпроекту «Образование». Федпроект нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями экономики.

Приёмная кампания в колледжи продолжится до 25 ноября, и у ребят ещё есть возможность стать студентами «Профессионалитета». На сайте ЯПРОФ.РФ можно узнать больше о программе, колледжах и компаниях-участниках, а также ознакомиться с востребованными профессиями, которыми можно овладеть во время обучения.