Москва, 6 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. «Роснефть» провела первые корпоративные соревнования по триатлону. Состязания прошли в московском спорткомплексе «Крылатское». За награды соревновались 175 сотрудников из 40 дочерних предприятий компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» впервые провела корпоративные соревнования по триатлону

Работники компании могли попробовать свои силы в индивидуальной или командной гонке. Индивидуальная гонка делилась на две категории. Первая — это спринт: плавание на 0,75 км, езда на велосипеде на 20 км и бег на 5 км. Победителем среди мужчин в этой категории стал Михаил Игнатьев из «Удмуртнефти», а среди женщин — Анна Галлямова из «РН-Ванкор».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» впервые провела корпоративные соревнования по триатлону

Спортсмены также соревновались на олимпийской дистанции: 1,5 км — плавание, 40 км — езда на велосипеде и 10 км — бег. Победу одержали Денис Зайцев из «Самаранефтегаза» и Айгуль Кубрина из «Юганскнефтегаза».

Соревнования прошли и в командном зачете. Эстафета состояла из плавания на 0,75 км, езды на велосипеде на 20 км и бега на 5 км. Золото взяла команда «РН-Ванкор». Второе место завоевала команда «РН-Ванкор», а третье — сборная «РН-Комсомольский НПЗ».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» впервые провела корпоративные соревнования по триатлону

В церемонии награждения победителей участвовали заслуженный мастер спорта по самбо и рукопашному бою, победитель Кубка России и чемпион Азии Михаил Кашурников, а также чемпион России по картингу, обладатель Кубка России и пилот гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Иван Чубаров.