Москва, 6 сентября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. В столице с 8 утра проходят выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Голосование онлайн и на избирательных участках проходит в штатном режиме, рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская городская дума

«В первые часы голосования нарушений не зафиксировано, выборы проходят штатно», — заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей городской Общественной палаты Вадим Ковалёв. Он добавил, что за избирательным процессом на участках следят наблюдатели, а из штаба в круглосуточном режиме ведётся видеонаблюдение.

Голосовать можно любым удобным способом: онлайн или на сайте голосования в любое время до 20:00 8 сентября или на избирательных на участках с 08:00 до 20:00. При голосовании на участках свой выбор можно сделать с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем по предварительно поданной заявке.

Если избиратель не смог подать заявку на голосование бумажным бюллетенем до 2 сентября, но хочет проголосовать именно этим способом, ему предоставят такую возможность. Для этого ему необходимо обратиться к председателю участковой избирательной комиссии. По сообщениям наблюдателей, процесс голосования проходит в рамках установленного порядка, никаких сложностей при получении бюллетеней нет.

Как сообщало ранее ИА Регнум, выборы в Москве проходят в течение трёх дней — с 6 по 8 сентября. Принять участие в них могут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.