Москва, 6 сентября, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Женщина сорвалась с балкона на Каспийской улице в Москве, когда отмечала начало учебного года своего сына-девятиклассника. По информации источника ИА Регнум, муж запер мать школьника в квартире, чтобы она не смогла больше купить алкоголь, но она нашла способ выбраться.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вечером 1 сентября в экстренные службы позвонил 62-летний Виктор. Мужчина сообщил, что его супруга Анастасия упала с балкона, расположенного на третьем этаже. Прибывшие на место медики госпитализировали 51-летнюю женщину в ГБУЗ ГКБ им В. П. Демихова с множественными травмами. Информацию о выпавшей с балкона женщине передали в полицию. Оперативники опросили Владимира о случившемся.

Мужчина рассказал, что в этот вечер семья отмечала начало учебного года у их сына в заведении недалеко от дома. На следующий день мальчик должен был отправиться в 9-й класс. Женщина перебрала с алкоголем, и муж убедил её уйти домой. Но, вернувшись в квартиру, Ирина стала требовать продолжения вечеринки. Тогда Владимир попросил сына закрыть входную дверь и спрятать ключи. Это Ирину не остановило.

«По словам 62-летнего мужчины, его жена попросила соседку помочь перебраться к ней через балкон. Сначала соседка ей отказала, но после долгих уговоров согласилась. После чего 51-летняя женщина стала переправляться на балкон соседки по простыне и сорвалась с третьего этажа. По данному факту проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Посетить торжественную линейку в школе мать девятикласника не смогла. Она находится в больнице.

Ранее ИА Регнум сообщал, что москвич трагически погиб, пытаясь закрыть окно. Он вернулся домой, чтобы закрыть окно перед дождём.