Владивосток, 5 сентября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. На полях Восточного экономического форума Газпромбанк провел собственную сессию о будущем развитии энергетики. В ней участвовали производители и потребители энергии, а также международные эксперты. Участники обсудили, каким будет энергетический сектор в среднесрочной перспективе и какие инструменты обеспечат эффективное финансирование проектов в этой сфере.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

Главной темой сессии стала концепция трех «Д» в энергетике: декарбонизация, децентрализация, диджитализация. Страны активно внедряют инновационные технологии и диверсифицируют источники энергии, что формирует модель современной энергетики.

Приоритетными направлениями развития энергетического сектора в России являются повышение эффективности и совершенствование традиционной генерации, развитие атомной и водородной энергетики. Кроме того, в России реализуют проекты по созданию «умных» сетей и систем накопления энергии в изолированных районах, которые также способствуют оптимизации энергопотребления, повышению надежности энергосистемы страны.

«Один из главных вызовов для энергетической отрасли по всему миру — рост спроса на электроэнергию», — прокомментировал модератор сессии вице-президент, начальник центра по внедрению принципов устойчивого развития Газпромбанка Евгений Хилинский. Он добавил, что по некоторым оценкам, спрос может почти удвоиться к 2050 году. «Это происходит на фоне ужесточения климатических целей как глобально, так и отдельных государств», — пояснил Хилинский. Так, появляются новые направления производства, распределения и потребления энергии.

По словам Хилинского, все эти факторы порождают необходимость в привлечении дополнительных инвестиций в отрасль. «Газпромбанк на протяжении многих лет является опорным банком для энергетической отрасли в России и в частности финансирует более 60% всех проектов в области ВИЭ на российском рынке», — заключил он.

Среди экспертов, участвующих в сессии, были руководитель направления энергоперехода аппарата специального представителя ОАЭ по изменениям климата на КС-28 (ОАЭ) Абдулла Малек, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев, исполнительный директор «Сибур» Сергей Комышан, заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев и другие топ-менеджеры и представители власти.