Владивосток, 5 сентября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Банк ДОМ.РФ и сеть «Лемана ПРО» (бывший «ЛеруаМерлен») заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве на площадке Восточного экономического форума. В рамках этого взаимодействия финансовая организация и строительный ритейлер договорились разрабатывать совместные сервисы для расширения клиентской базы.

Пресс-служба банка ДОМ.РФ Банк ДОМ.РФ и «Лемана ПРО» подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ

«Сегодняшнее соглашение подразумевает взаимодействие в строительной сфере. В частности, предоставление как финансовых услуг, так и услуг в сфере индустрии строительных материалов для различных компаний, в том числе малого бизнеса. Такое сотрудничество обеспечит наилучшие условия по приобретению строительных материалов и финансовому обслуживанию клиентов», — сказал председатель правления Банка «ДОМ.РФ» Артём Федорко.

Банк ДОМ.РФ, являясь частью института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, активно участвует процессе строительства многоквартирного и индивидуального жильяв стране. Артём Федорко отметил, что в лице «ЛеманаПРО» банк видит надежного партнера, готового реализовывать серьезные проекты и предоставлять для этого широкий выбор товаров и услуг по выгодным условиям.

«Сотрудничество с банком ДОМ.РФ будет способствовать развитию строительной сферы России и импортозамещению. Уже сегодня более 72% нашего ассортимента составляют товары российского производства, что позволяет нам не только снизить зависимость от импорта, но и сделать строительство более доступным за счет локализации поставок», — сказала исполнительный директор «ЛеманаПро» Марина Фытова.

В ходе деловой программы ВЭФ Банк ДОМ.РФ заключил еще ряд стратегических соглашений, направленных на развитие туризма и строительства в Дальневосточном регионе.

С группой компаний «Самсон» банк намерен совместно развивать туристическую территорию «Долина Айна» на Сахалине. Объем инвестиций в проект оценивается в 30,6 млрд рублей. Инвестор планирует создать в Сахалинской области курорт мирового уровня, а банк ДОМ.РФ имеет большой опыт и экспертизу по вопросам финансирования туристической инфраструктуры.

Банком ДОМ.РФ уже одобрено финансирование туристических проектов с общим лимитом свыше 182,7 млрд рублей по всей стране. Объем финансирования дальневосточных проектов в сфере туризма составляет почти 10 млрд рублей. С использованием этих средств в регионе ведется строительство пяти крупных объектов. Это гостиницы во Владивостоке, Якутске, Чите, а также санаторий «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. Реализация этих проектов позволит увеличить гостиничный фонд региона почти на 700 современных комфортных номеров.

Еще один проект, который станет точкой притяжения для туристов — создание парка «Минный городок» на месте на территории бывшего минно-артиллерийского хозяйства во Владивостоке. Финансирование этого проекта пройдет на основе концессионного соглашения с администрацией города. Общий бюджет проекта составляет 5,9 млрд рублей.

Подписано также соглашение о финансировании строительства жилья в Хабаровске — для жителей города будет построено более 180 тыс. кв. метров жилья. А с одним из партнеров, который получил финансирование банка ранее, торжественно заложен первый камень в фундамент жилого комплекса во Владивостоке. Застройщик в ближайшие годы обеспечит строительство более 80 тыс. кв. метров жилья и социальных помещений.