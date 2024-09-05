Москва, 5 сентября, 2024, 13:06 — ИА Регнум. В Московской городской избирательной комиссии состоялась церемония разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования.

Er. ru Дистанционное электронное голосование

Ключи шифрования — это программные коды, которые преобразуют голоса избирателей, поступающие в блокчейн, в наборы символов. Процесс нужен для анонимизации данных о конкретном избирателе и его выборе. Таким образом, благодаря шифрованию информации до завершения выборов никто не может узнать промежуточные итоги или установить, какой выбор сделал тот или иной избиратель. Результаты выборов можно будет узнать только после применения ключа расшифрования.

«Разделение ключа расшифрования ДЭГ на несколько частей накануне дней голосования гарантирует, что итоги выборов останутся неизвестны до завершения процесса голосования», — рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко. Он отметил, что расшифровка и подсчет голосов начинаются только после обратной процедуры соединения ключа.

Значение разделения ключа расшифрования ДЭГ подчеркнула председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Она отметила, что эта процедура проходит открыто и гласно.

«Элементом открытости этого процесса служит и то, что запись ключа расшифрования ЭГ и ДЭГ осуществляется на отдельные внешние носители информации», — подчеркнула Кириллова. Это значит, что организаторы и участники выборов должны видеть, что важнейшие составляющие процесса электронного голосования сохранены публично. Так, без сборки ключа из отдельных частей, находящихся у ответственных хранителей, невозможно будет узнать, как голосовали избиратели в Москве в течение отведенного для этого времени.

«Именно поэтому определено, что разделение ключа расшифрования на пять частей проводится накануне первого дня голосования», — сказала она.

Решение о том, кто будет хранить элементы ключа расшифрования, ранее приняли на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами. Хранителями стали руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв, замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Виктор Блажеев, председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова и блогер, общественный деятель Кирилл Шулика.

«8 сентября, через 15 минут после окончания голосования, мы снова встретимся в Мосгоризбиркоме, чтобы соединить ключ расшифрования ДЭГ», — заявил Вадим Ковалёв. Он добавил, что на протяжении всех дней голосования за честностью и прозрачностью хода выборов будет следить Общественный штаб.

Как сообщало ранее ИА Регнум, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино состоятся 6–8 сентября 2024 года. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.