Владивосток, 5 сентября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил участников пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) за яркие выступления и внимание к Дальнему Востоку.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

«Я хотел бы со своей стороны поблагодарить наших гостей за их яркие выступления, содержательные, и за участие в нашей работе, за внимание к тому, что происходит в России и в российском Дальнем Востоке», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. 5 сентября Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ, в котором также приняли участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Ранее Путин заявил, что развитие Дальнего Востока остаётся приоритетом для России на весь XXI век. Он отметил, что уже сегодня Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста. В пример президент привёл рост объёма грузоперевозок, потребления электроэнергии, производства золота и угля.