Путин заявил, что Украиной руководят инопланетяне или иностранцы
Путин: Украиной руководят инопланетяне или иностранцы
Владивосток, 5 сентября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Современной Украиной руководят «инопланетяне» или «иностранцы», которые не думают о стране. Именно такое мнение выразил президент России Владимир Путин, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то либо иностранцы. Но, собственно говоря, они не думают просто, нет, я серьезно говорю, вы понимаете, такие потери колоссальные. Что они дальше будут делать, я даже не понимаю», — сказал глава государства.
Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году Путин назвал то обстоятельство, что глава киевского режима Владимир Зеленский, будучи евреем по своей национальности, прикрывает героизацию нацизма на Украине, «отвратительным». На его взгляд, это не простое совпадение — кураторы из стран Запада поставили во главе современной Украины человека с еврейскими корнями и происхождением, чтобы прикрыть античеловеческую сущность, которая положена в фундамент современного украинского государства.