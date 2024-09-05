Владивосток, 5 сентября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Современной Украиной руководят «инопланетяне» или «иностранцы», которые не думают о стране. Именно такое мнение выразил президент России Владимир Путин, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Софья Сандурская/ТАСС

«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то либо иностранцы. Но, собственно говоря, они не думают просто, нет, я серьезно говорю, вы понимаете, такие потери колоссальные. Что они дальше будут делать, я даже не понимаю», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году Путин назвал то обстоятельство, что глава киевского режима Владимир Зеленский, будучи евреем по своей национальности, прикрывает героизацию нацизма на Украине, «отвратительным». На его взгляд, это не простое совпадение — кураторы из стран Запада поставили во главе современной Украины человека с еврейскими корнями и происхождением, чтобы прикрыть античеловеческую сущность, которая положена в фундамент современного украинского государства.