Магас, 5 сентября, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Экспорт агропромышленной продукции Ингушетии за первую половину 2024 года достиг почти восьми миллионов долларов. Такие данные привело министерство сельского хозяйства и продовольствия республики, отчитываясь о промежуточных итогах национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ingushetia.ru Махмуд-Али Калиматов

Как указали в ведомстве, согласно данным на 1 июля 2024 года, экспорт продукции агропромышленного комплекса в денежном выражении составил 7,7 миллиона долларов. Это значительно выше прошлогодних показателей. Ключевым экспортером выступает ООО «Берс», которое вывозит сельскохозяйственную продукцию в страны дальнего и ближнего зарубежья, например, Иран, Ирак, Грузия, Афганистан. Стоимость экспортированных зерновых и муки составила 7,1 миллиона долларов.

Помимо этого, в Ингушетии реализуется проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». На мероприятия, которые предусмотрены этим проектом, в 2024 году заложены средства в размере 116,9 миллиона рублей. 115,7 миллиона рублей из этой суммы приходятся на средства федерального бюджета.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что самая важная задача на данный момент — это поддержка фермеров и предприятий, которым принадлежит огромная роль в вопросе обеспечения продовольственной безопасности и занятости. Как заметил глава республики, успешное освоение средств, выделенных из бюджета, и наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции говорят о том, что аграрный сектор претерпевает положительные изменения. Для максимально эффективного использования имеющихся ресурсов, как обратил внимание Калиматов, бизнесменам нужно принимать активное участие в действующих программах поддержки.

«Это позволит не только увеличить объемы производства, но и улучшить качество продукции, что, в свою очередь, положительно скажется на экономике всей республики», — заявил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, суммарный объем экспорта Ингушетии за прошлый год превысил 26,6 миллионов долларов.