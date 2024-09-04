Москва, 4 сентября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Власти Москвы с 2010 по 2023 год привели в порядок 42 набережные на главной реке столицы, а оставшиеся 36 обустроят до конца 2030 года. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин 4 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Наиболее крупные проекты — реабилитация и благоустройство парков Большого и Малого Строгинских затонов, Коломенского и Парка Горького. Благодаря им миллионы москвичей получат новые возможности для отдыха у воды», — написал он в личном блоге.

Кроме того, до 2030 года планируется провести реабилитацию более 130 водных объектов. Это позволит улучшить экологию и обустроить новые места для отдыха у воды, создать там пляжи, пункты проката и всю необходимую инфраструктуру.

Собянин отметил, что наиболее значительные перемены произошли в нижнем течении Москвы-реки. Там были заболоченные и захламлённые берега, а теперь разбиты городские парки.