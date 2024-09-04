Москва, 4 сентября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко умер в возрасте 65 лет. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба партии.

Антон Новодережкин/ТАСС Сергей Иваненко

«Сегодня, 4 сентября 2024 года ушел из жизни заместитель председателя партии «Яблоко», председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко», — указано в Telegram-канале партии.

Иваненко был депутатом Государственной думы в первых трёх созывах. Он выступил автором и соавтором более 80 законопроектов, направленных на защиту прав и свобод граждан. Политик принимал участие в разработке альтернативных экономических программ, в том числе — «500 дней».

Дату и место прощания с Иваненко в партии сообщат дополнительно.