Москва, 4 сентября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Представители «Газпромбанка», группы «Газпром» и администрации Санкт-Петербурга высадили деревья в Парке 300-летия города. На аллее парка рядом с посаженными год назад 33 плодово-ягодными деревьями появились ещё 35 яблонь. Они соответствуют числу реализованных сделок по размещению ценных бумаг компаний группы с сентября 2023 г. по август 2024 г. Об этом сообщает пресс-служба «Газпромбанка», который выступил организатором размещений.

Газпромбанк Газпромбанк

В мероприятии приняли участие: заместители председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, Олег Аксютин и Елена Илюхина, заместитель председателя правления «Газпромбанка» Елена Борисенко и глава блока рынков капитала банка Денис Шулаков, а также другие представители компаний группы «Газпром» и финансового рынка.

«За прошедший год мы провели масштабную работу на рынках долгового капитала», — отметил зампред «Газпрома» Фамил Садыгов. Он подчеркнул, что эффективная работа с коллегами из «Газпромбанка» позволила полностью обеспечить финансовые потребности «Газпрома» за счет ресурсов российского долгового рынка.

«Сегодня мы продолжаем светлую традицию по высадке деревьев в честь облигационных сделок», — заявил Денис Шулаков. Он добавил, что с выпусками традиционных и инновационных финансовых инструментов растет рынок капиталов, а также целые аллеи, которые радуют горожан и туристов. «Как на рынке капитала вокруг успешной сделки всегда объединялся широкий круг инвесторов, так и на нашей аллее — вокруг деревьев сегодня уже объединены интересы и сердца «Газпрома», его дочерних компаний, «Газпромбанка», города и всех тех, кто просто придет прогуляться по парку, чтобы вдохнуть яблочный аромат волшебного Питера», — сказал топ-менеджер.

«Газпромбанк» запустил традицию по высадке деревьев в 2023 году. Первые посадки прошли в Санкт-Петербурге в честь облигационных сделок группы «Газпром» в 2022 г. и за 8 месяцев 2023 г., включая замещающие облигации. Также банк высадил в Москве 20 китайских можжевельников в честь облигационных сделок, номинированных в китайских юанях в 2022–2023 гг.