Гагра, Абхазия, 4 сентября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты, касающиеся учителей, врачей и сотрудников силовых структур. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.

Mos.ru

«Невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определённые санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября. Будет остановлено социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочее», — сказал глава внешнеполитического ведомства, слова которого опубликованы на сайте МИД.

При этом о каких обязательствах идёт речь, министр не уточнил.

Поводом для заявления стала публикация неофициальных материалов с совещания замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжании. В документе, в частности, говорится о том, что Россия может лишить своего гражданства некоторых депутатов парламента Абхазии и представителей оппозиционных политических сил республики.

Ответственность за сложившуюся ситуацию Шамба возложил на власти республики и призвал вновь наладить отношения с Россией.

В марте 2024 года депутаты парламента Абхазии ратифицировали протокол о внесении изменений в Соглашение между Абхазией и РФ о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2022–2025 годы. Протокол подразумевал утверждение ежегодных целевых значений средней заработной платы работников бюджетной сферы, преимущественно социальной направленности. На эти цели в 2024 году предусмотрели 1 млрд 780 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявил, что между Москвой и Сухумом установились союзнические отношения, они находятся на высоком уровне. Он отметил, что совместными усилиями РФ и Абхазия будут и дальше наращивать конструктивное плодотворное сотрудничество в различных сферах, укреплять взаимодействие в интересах обеспечения региональной безопасности.