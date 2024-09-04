Владивосток, 4 сентября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. На территории Якутии инициированы крупные инвестиционные проекты строительства объектов генерации, способные ускорить реализацию промышленных планов всего Дальнего Востока и Сибири. Но их реализация требует пересмотра реформы по электроэнергетике, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) глава Якутии Айсен Николаев.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) ВЭФ-2024: Глава Якутии выступил за пересмотр реформы по электроэнергетике на Дальнем Востоке

По его словам, с 2021 года из-за бурного роста промышленности дефицит энергомощностей наблюдается по всему Дальнему Востоку. Темпы роста потребления энергии в федеральном округе опережают среднероссийские в 2,5 раза. Дефицит к 2030 году составит 3 ГВт, а до 2050 года с учетом выбытия действующих мощностей потребность превысит 23ГВт.

«То есть речь идет об удвоении нынешней энергосистемы», — подчеркнул глава Якутии.

По словам Айсена Николаева, для тех проектов, которые уже реализуются, региону недостаёт свыше 1 ГВт/ч электроэнергии. Одним из ключевых факторов, тормозящих развитие страны, он назвал состояние энергосистемы, созданной под потребности экономики советского периода и не отвечающей нынешним темпам роста промышленности в регионе.

«На Дальнем Востоке, в частности, в Якутии, мы все показатели советской экономики по промышленному росту, объему добычи полезных ископаемых уже давно превзошли. Если раньше наша республика была энергоизбыточным регионом, то с 2021 года за счет бурного промышленного роста потребление начало превышать выработку электроэнергии», — сказал он в рамках дискуссии «Новая энергия Дальнего Востока».

Эта одна из ключевых сессий ВЭФ-2024 стала совместным заседанием Минэнерго, Минвостокразвития России и комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика», которую возглавляет глава Якутии.

Айсен Николаев подчеркнул, что с учетом прогнозируемого энергодефицита в Ленском районе Якутии строится Новоленская ТЭС мощностью 550 МВт, которая обеспечит потребление минерально-сырьевой базы Иркутской области, Бурятии, Ленского и Мирнинского районов Якутии. На юге республики ПАО «Газпром» возводит Чульманскую газовую электростанцию на 330 МВт и два блока Нерюнгринской ГРЭС с двукратным увеличением мощности до 1ГВт.

Ещё одним проектом сбалансированного подхода станет создание Кючусского промышленного кластера, под потребности которого совместно с «Росатом» строится атомная станция малой мощности базе РУ РИТМ-200Н.

А в перспективе до 2050 года будет востребована и гидрогенерация, уверен глава Якутии. По его оценке, уже сегодня гидроэнергетические ресурсы региона составляют 60% потенциала Дальнего Востока, из которых освоено только 1,5%. В 2013 году на средства Инвестфонда РФ была спроектирована Канкунская ГЭС мощностью 1ГВт под проект «Комплексное развитие Южной Якутии», включающий Эльконский ГМК, Тарыннахский и Таежный ГОКи, Селигдарский горно-химический комбинат.

Якутия — самый большой регион России. В условиях большой протяженности линий электропередач (более 28 тыс. км) с низкой плотностью потребителей убытки сетевой организации будут только расти.

«Мы предлагаем комплексное решение: возвратить «базового потребителя», компенсировать из бюджета накопленный убыток, распространить механизм выравнивания энерготарифов на территории неценовой и ценовой зоны», — предложил Айсен Николаев.

Он также высказался за поддержку распределенной генерации и выступил с предложением создать условия для финансирования инвестиционных проектов путем снижения кредитной процентной ставки

Напомним, главой комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Айсен Николаев был назначен в июле этого года указом Президента РФ Владимира Путина.