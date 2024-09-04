Владивосток, 4 сентября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. «Роснефть» и «РусГидро» заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Документ был подписан в рамках IX Восточного экономического форума во Владивостоке.

A.Savin АЗС компании «Роснефть»

В соответствии с соглашением в регионах России увеличится сеть зарядных станций для электромобилей на АЗС «Роснефти». Также предполагается взаимодействие при строительстве АЗС и зарядных комплексов в составе многофункциональных зон дорожного сервиса на платных автомобильных дорогах. Электромодули будут соответствовать современным стандартам и поддерживать функцию быстрой зарядки.

В розничной сети «Роснефти» сейчас работают 80 электрозарядных станций на АЗС в 12 регионах России. Большая часть станций поддерживает функцию быстрой зарядки, они способны зарядить батарею электромобиля до 80% всего за 20 минут.