Владивосток, 4 сентября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Степень вовлечённости Соединённых Штатов Америки в конфликт на Украине постоянно растёт. Россия не видит каких-либо предпосылок к тому, что этот процесс остановится, заявил 4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы видим тенденцию, что степень вовлечения США в конфликт вокруг Украины постоянно повышается… Каких-то оснований предполагать, что она упрётся в какой-то предел и дальше не пойдёт, сейчас нет», — отметил Песков в беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он подчеркнул, что украинские войска, несмотря на запрет со стороны Вашингтона, наносят удары по территории России с применением американского вооружения. Отсутствие соответствующей реакции со стороны Соединённых Штатов также свидетельствует о их вовлечённости в конфликт.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что Соединённые Штаты поставили перед собой цель нанесения РФ стратегического поражения ради сохранения доминирующего влияния на международной арене. Россия не приемлет логику Запада, согласно которой поставки военной помощи киевскому режиму якобы приближают урегулирование конфликта, отметила Захарова.

В августа в МИД России указали, что участие американской частной военной компании в нападении ВСУ на Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника украинского конфликта.