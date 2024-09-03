Лондон, 3 сентября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Британское правительство вынуждено отказаться от некоторых военных программ из-за сложной экономической ситуации в стране. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на министра обороны Соединённого Королевства Джона Хили.

Mara Brandl/Global Look Press

«Мы вынуждены работать в условиях, когда финансовое состояние [страны] гораздо хуже, чем кто-либо мог подумать перед выборами. Вероятно, это самое худшее наследие [предыдущего] правительства на моей памяти, поэтому премьер-министр и канцлер говорили о трудных решениях, которые мы не хотели принимать — и даже не думали, что придется», — сказал Хили.

Министр пояснил, что лейбористское правительство, сформированное по итогам парламентских выборов 4 июля, должно будет пойти на непопулярные меры, «в том числе в сфере обороны», чтобы «поставить под контроль государственные финансы и вновь добиться экономического роста».

Как сообщало ИА Регнум, ранее новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне пообещал вывести оборонные расходы страны на уровень до 2,5% ВВП. Сам Хили неоднократно говорил об «истощении» военного ведомства и «нехватке финансирования». Вину за катастрофическое состояние министерства он возлагает на правительство консерваторов. Он также обозначил необходимость увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.