Лондон, 6 июля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Истощение и нехватка финансирования — с такими серьёзными проблемами оставило британские вооружённые силы правительство консерваторов. Об этом новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил в опубликованном 6 июля обращении к армии.

Pete Maclaine/Global Look Press Джон Хили

«Существуют серьёзные проблемы: наши вооружённые силы 14 лет находились в состоянии истощения и недофинансирования», — признал Хили.

Он отметил, что в условиях, когда в Европе и на Ближнем Востоке продолжаются военные действия и растут глобальные угрозы, новое правительство намерено увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Хили добавил, что пришедшие к власти лейбористы привержены «НАТО, ядерному сдерживанию и оказанию поддержки Украине».

Ранее бывший офицер Королевского танкового полка Стюарт Кроуфорд заявил, что российские военные способны за две недели уничтожить британские танковые войска в случае прямого военного конфликта. По его словам, Британия располагает «позорно немногочисленным» танковым корпусом. Так, к 2030 году на вооружение поступит всего 148 новых танков Challenger 3.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля в Великобритании состоялись выборы в палату общин — нижнюю палату парламента, по итогам которых Лейбористская партия одержала уверенную победу. Лейбористы обеспечили себе 412 из 650 мест в парламенте. Проигравшая им Консервативная партия находилась у власти последние 14 лет.

Король Великобритании Карл III 5 июля в ходе аудиенции в Букингемском дворце принял отставку премьер-министра Риши Сунака. Его преемником стал Кир Стармер. Джон Хили сменил на посту министра оборонного ведомства Гранта Шаппса, новым главой британского МИД стал Дэвид Лэмми.