Москва, 3 сентября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. На заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами 3 сентября участники обсудили готовность избирательных комиссий к проведению выборов. Также они подвели итоги формирования корпуса наблюдателей и определили дату проведения церемонии разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская городская дума

«Наблюдать за выборами в сентябре 2024 года будут 12 680 наблюдателей, все они прошли обучение и ответили на вопросы тестов», — рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалёв. Он добавил, что в дни голосования у всех наблюдателей будет работать специальное мобильное приложение. Оно содержит не только структурированный раздел справочной информации с ответами на наиболее часто возникающие на УИКе вопросами, но и даёт наблюдателям возможность оперативного получения консультаций по любым юридическим и организационным вопросам в режиме онлайн.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко напомнил, что из-за популярности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может возникнуть электронная очередь.

«Это нормальная, штатная работа системы, такие очереди мы часто наблюдаем, например, в банках», — заверил Костырко. По его словам, можно немного подождать либо проголосовать чуть позже. «Все, кто хочет проголосовать онлайн, смогут это сделать», — подчеркнул он.

Популярность ДЭГ подтверждается данными социологического исследования. Политолог, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов привел данные исследовательской группы Russian Field, 61% жителей города планируют голосовать на предстоящих выборах дистанционно.

«При этом интерес к дистанционному голосованию особенно высок среди молодежи от 18 до 26 лет и среди людей в возрасте от 27 до 34 лет», — добавил политолог. По его словам, в этих возрастных группах голосовать онлайн планируют 79% и 77% опрошенных соответственно. «Очное голосование, в свою очередь, чаще выбирают москвичи старше 60 лет», — отметил Асафов. Он подчеркнул, что результаты исследования демонстрируют высокий уровень осведомленности респондентов о заявительном порядке для голосования бумажным бюллетенем.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова уточнила, что в дни голосования горожанам будут доступны все способы голосования, в том числе при помощи бумажного бюллетеня.

«Всего подано 13 482 заявки на голосование таким способом», — сказала она. «При этом мы понимаем, что число людей, проголосовавших таким способом, будет больше, ведь горожане, находящиеся, например, на лечении в стационарах или проходящие воинскую службу, тоже будут голосовать при помощи «бумаги» — мы прогнозируем, что общее количество избирателей, которые в итоге проголосуют бумажным бюллетенем будет порядка 200 тысяч», — сообщила Кириллова.

Кроме того, члены штаба определили дату проведения церемонии разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования — она состоится 5 сентября.

Как сообщало ранее ИА Регнум, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино состоятся 6–8 сентября 2024 года. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.