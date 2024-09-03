Шаньдун, Китай, 3 сентября, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Шестеро взрослых и пятеро детей погибли у ворот одной из школ в результате наезда автобуса в уезде Дунпин восточной провинции Шаньдун. Об этом 3 сентября сообщает Центральное телевидение Китая.

Han Chuanhao/Global Look Press

Трагедия произошла утром в китайском городе Тайань, возле одной из местных школ. Школьный рейсовый автобус неожиданно наехал на учеников и их родителей, которые спешили на занятия по обочине.

Всего на месте погибли 11 человек, в том числе пятеро детей, ещё 13 человек пострадали. Как минимум один из пострадавших госпитализирован в критическом состоянии.

Водитель автобуса задержан. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что один человек погиб и ещё семь получили травмы в результате столкновения грузовика MAN и пассажирского автобуса в Смоленской области. Ранее МЧС проинформировало о ДТП на трассе М-1 в Вяземском районе. В ведомстве сообщили, что на 231-м км столкнулись грузовик и рейсовый автобус.

Накануне, 1 сентября, крупная дорожная авария произошла в Нижегородской области: на трассе М-12 микроавтобус врезался в отбойник и опрокинулся. Погибли восемь человек и ещё восемь получили травмы. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии.