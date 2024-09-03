Измир, Турция, 3 сентября, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в турецком городе Измире по меньшей мере 13 активистов Ассоциации турецкой молодёжи (TGB), поймавших американского военного и надевших на его голову мешок. Об этом 2 сентября сообщило турецкое издание Aydınlık.

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«Задержаны 13 молодых людей, в том числе председатель TGB Каяхан Четин», — говорится в сообщении.

Ассоциация турецкой молодёжи разместила в социальных сетях видео инцидента. Согласно заявлению организации, произошедшее является знаком протеста из-за поддержки Израиля Соединёнными Штатами Америки в конфликте с движением ХАМАС в секторе Газа, жертвами которого стали десятки тысяч невинных палестинцев.

По информации губернатора провинции Измир, задержана группа нападавших из 15 человек. Установлено, что физическому нападению подверглись двое американских военных, ещё пятеро военных США в гражданской форме находились неподалёку от места происшествия.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл в понедельник около 16:00 мск (время совпадает с местным). Нападению подверглись американские военнослужащие, прибывшие в Турцию в составе экипажа многоцелевого десантного корабля ВМС США USS Wasp на совместные учения, в которых участвует десантный корабль ВМС Турции TCG Anadolu. В посольстве США в Анкаре уточнили, что в настоящее время американские военные находятся в безопасности. Также дипломаты поблагодарили турецкие власти за быстрое реагирование и инициированное расследование инцидента.