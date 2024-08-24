Лондон, 24 августа, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Специальный план на случай смерти кота Ларри, который служит на Даунинг-стрит в резиденции премьер-министра, разработали власти Великобритании. Об этом 23 августа сообщает издание The Times со ссылкой на источники в правительстве.

Sergeant Tom Robinson RLC. MOD Резиденция премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит

Уточняется, что план называется «Ларри Бриджес». При этом сам кот чувствует себя хорошо, несмотря на то, что ему исполнилось 17 лет, а это почтенный возраст для кота.

Коты живут в резиденциях британских правителей с XV века, а в 1929 году у таких котов появился официальный статус и им назначили жалование 100 фунтов в год. Самым знаменитым котом в XX веке стал кот Хамфри. Он официально служил мышеловом при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри прожил 18 лет и скончался в 2008 году.

Кота Ларри взяли в резиденцию из приюта, он служит на Даунинг-стрит с 2011 года главным мышеловом Великобритании. Кот очень популярен в стране, у него есть свои странички в социальных сетях, он «принимает участие» в политической жизни Британии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что свой вклад в возмущение политикой премьер-министра Великобритании Лиз Трасс внёс кот Ларри, проживающий на Даунинг-стрит и занимающий уже много лет почётную должность главного мышелова резиденции правительства страны.