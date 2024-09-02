Сызрань, Самарская область, 2 сентября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. В Сызрани закончилась реконструкция основной общеобразовательной школы № 28 и средней общеобразовательной школы № 29. Масштабное обновление учебных заведений прошло в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством Самарской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» реконструировала две школы в Самарской области

В школе № 28 это был первый капитальный ремонт за 70 лет. В здании полностью заменили кровлю, окна и двери, восстановили уникальные лепнину и фрески на фасаде, обновили инженерные сети, усилили лестничные марши, смонтировали пожарную сигнализацию и видеонаблюдение в самом учреждении и на его территории. Кроме того, теперь в школе появились условия для комфортного передвижения маломобильных групп населения.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» реконструировала две школы в Самарской области

«Роснефть» также помогла благоустроить прилегающую территорию. В частности, там появилась площадка для игровых видов спорта и установили уличные тренажеры.

В общеобразовательной школе № 29 реконструировали корпуса средней и старшей ступеней. В здании заменили все инженерные сети, смонтировали пожарную сигнализацию и системы видеонаблюдения, обновили фасад, а также капитально отремонтировали спортзал. В результате в школе заметно увеличилась площадь учебных и вспомогательных помещений.

Соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и «Роснефтью» действует с 2014 года. Благодаря поддержке компании в регионе осуществлен ряд крупных социальных проектов: в нескольких городах и районах построены или реконструированы образовательные учреждения, возведены ледовые дворцы, в Самаре открыт новый плавательный комплекс, реконструирован дворец культуры, в Сызрани проведен капитальный ремонт поликлиники.