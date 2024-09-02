Москва, 2 сентября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) открыл прием заявок на участие. Старт прошел на Московской международной неделе кино в рамках Moscow. Moviestart Talents. Подать заявку можно до 20 октября, а шорт-лист объявят не позднее 1 ноября.

Пресс-служба фестиваля Афиша международного фестиваля «Дни короткометражного кино»

Фестиваль «Дни короткометражного кино» пройдёт с 14 по 21 декабря 2024 года в Москве при содействии президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России. В этом году в программу войдут игровые, документальные, анимационные и нейросетевые фильмы российских и зарубежных авторов. Призовой фонд фестиваля — 1,5 миллиона рублей.

«Главная цель нашего фестиваля остается неизменной — выявление и поощрение творческой молодёжи в области кино, продвижение короткометражных фильмов к широкой зрительской аудитории и развитие киноклубного движения», — заявил руководитель фестиваля, генеральный директор продюсерского центра MovieStart Дмитрий Якунин.

Главным критерием отбора станет вдохновляющее зрительское кино. Кроме того, в этом году впервые совместно с конкурсом генеративного контента My Film 48 введена номинация нейросетевых фильмов.

«Нам интересно наблюдать за развитием этого направления, и данная номинация, безусловно, принесет свежесть и новизну нашему киносмотру. Это то, чем мы будем удивлять зрителей и экспертов», — отметил Якунин.

Фестивалю был присвоен статус «международного» два года назад. Тогда в конкурсную программу вошли фильмы из Белоруссии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана. В этом году география расширится ещё больше.

Также на фестивале пройдут творческие встречи и обсуждения с создателями фильмов, круглые столы, открытые лекции и мастер-классы и исследование по проблемам интеграции дебютантов в киноотрасль.

После окончания фестиваля с 21 декабря 2024 года по 15 февраля 2025 года в рамках фестиваля «Эха» пройдут некоммерческие показы в кинотеатрах, барах, театрах, университетах, библиотеках, школах, торговых центрах, музеях, коворкингах, арт-пространствах, туристических центрах, площадках «Россотрудничества», на интернет-порталах и т.д.

В прошлом году показы собрали аудиторию более 200 000 человек. 1100 сеансов прошли в 25 странах мира, 70 регионах России, 200 городах и на 800 площадках.